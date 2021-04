Prove Invalsi | nuove date per i maturandi Calendario aggiornato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Prove Invalsi

Orizzonte Scuola

...con i test, avviati a inizio marzo alle superiori e da pochi giorni anche alle medie. "La risposta delle scuole è stata molto positiva - racconta Roberto Ricci, responsabile nazionale- ...Lenazionalie il monte ore previsto per i PCTO costituiscono requisito d'esame? R. No. Per il solo a.s. 2020/21, sia il monte ore relativo ai percorsi per le competenze trasversali e l'...Da oggi le scuole superiori possono tornare a ospitare, seduti al banco, il 70% degli studenti. Il rientro sarà soft: gli istituti avranno tempo fino a venerdì per adeguarsi, anche se qualcuno ha già ...Genova – La scuola non ha pace, ed è inevitabile quando si parla di qualcosa di cui tutti abbiamo fatto esperienza e, di conseguenza, tutti pensiamo che questo basti per parlarne. È noto che siano mol ...