Prova a darsi fuoco all’interno dell’auto: carabinieri salvano il 69enne poco prima dell’esplosione (Di lunedì 26 aprile 2021) Prova a darsi fuoco all’interno dell’auto. Ha cercato di suicidarsi all’interno della sua auto, ma il pronto intervento delle forze dell’ordine lo ha salvato. Un uomo di 69 anni si era chiuso all’interno della sua macchina e aveva dato fuoco all’abitacolo. La vittima è stata salvata poco prima che il mezzo esplodesse. Attualmente è ricoverato presso l’ospedale di Chieti. Un uomo è stato estratto ancora vivo dalla sua auto dai carabinieri della stazione di Ortona. Ora è ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di Chieti per intossicazione da monossido di carbonio, ma se le forze dell’ordine non fossero intervenute tempestivamente, l’uomo sarebbe morto in poco ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 26 aprile 2021). Ha cercato di suicidella sua auto, ma il pronto intervento delle forze dell’ordine lo ha salvato. Un uomo di 69 anni si era chiusodella sua macchina e aveva datoall’abitacolo. La vittima è stata salvatache il mezzo esplodesse. Attualmente è ricoverato presso l’ospedale di Chieti. Un uomo è stato estratto ancora vivo dalla sua auto daidella stazione di Ortona. Ora è ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di Chieti per intossicazione da monossido di carbonio, ma se le forze dell’ordine non fossero intervenute tempestivamente, l’uomo sarebbe morto in...

