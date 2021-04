Advertising

Antonietta_Afe : “Traditori dello Stato”. Procuratore #Piacenza chiede condanne fino a oltre 16 anni per #carabinieri caserma Levant… - TV7Benevento : Piacenza: procuratore, condanne fino a oltre 16 anni per carabinieri infedeli... - BomberiniL : PROCURATORE CREAZZO PROCURA TRIBUNALE FIRENZE IL RICICLAGGIO DI DENARO E' STATO RICONOSCIUTO DA VIGILANZA BANCARIA… -

Ultime Notizie dalla rete : Piacenza procuratore

Metro

Sono queste le parole, da quanto apprende l'Adnkronos, che il sostitutodiMatteo Centini usa nel processo con rito abbreviato, quindi a porte chiuse, che vede alla sbarra cinque ...Stefano Barilli si era allontanato dalla casa in cui viveva con la madre e la sorella a, dal quartiere Farnesiana, l'8 febbraio. 'Era appena rientrato dalla Svizzera, aveva alcuni ......Piacenza, 26 apr. (Adnkronos) - Richieste di condanna fino a oltre 16 anni per i cinque carabinieri infedeli della caserma Levante, ..."Traditori dello Stato". Così il procuratore di Piacenza Grazia Pradella ha definito i carabinieri imputati per i fatti della caserma 'Levante', al termine della requisitoria della pubblica accusa nel ...