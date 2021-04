Oscar 2021 | i look delle star sul red carpet

(Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo tanta attesa, glihanno finalmente portato sul tappeto rosso ledi Hollywood. La cerimonia degli Academy Awards quest’anno si è fatta attendere. Causa Covid, è slittata infatti verso la fine di aprile ma, a cavallo tra il 25 e il 26 aprile, l’evento più atteso in quel di Hollywood ha finalmente assegnato le statuine d’oro. E ci ha fatto sognare constrepitosi sul red. Non possiamo che partire con la nostra Laura Pausini, splendida sul redcon untotal black dalla gonna morbida firmato Valentino. A completare ilpendenti con smeraldi di Bvlgari. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official ...

Ultime Notizie dalla rete : Oscar 2021

Nomadland vince l'come miglior film . Annunciatissimo, e anche un po' inspiegabile , pure accoppiato alla regia, non di certo irresistibile, di Chloé Zhao, e all'interpretazione di Frances McDormand (terzo ...... a vincere i due premi più ambiti (miglior film e miglior regia) è stato "Nomadland" dell'autrice cinese Chloe Zhao, che ha vinto anche per la miglior attrice, Frances McDormand, al suo terzo. ...Chloe Zhao fa la storia: seconda donna premiata alla regia. Miglior protagonista la McDormand. Pausini e 'Pinocchio' senza statuette. Miglior attore Anthony Hopkins ...Tre statuette al film della regista Chloe Zhao. Miglior attore il monumento Anthony Hopkins. All'asciutto Matteo Garrone per i costumi di Pinocchio e Laura Pausini per la miglior canzone ...