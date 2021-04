Oscar 2021: cosa mancava? Delusioni e sorprese di una serata unica (Di lunedì 26 aprile 2021) Oscar 2021: cosa mancava? Era inevitabile che questa edizione dei premi Oscar fosse unica, diversa dalle altre. Si era cercato di spostare la data al 25 aprile, perchè si sperava che la pandemia a quel punto fosse sotto controllo. Così non è stato e quindi, via alla 93a Notte degli Oscar. Oscar 2021: cosa mancava – Il pubblico? Questo è stato uno dei momenti peggiori, che ha fatto capire senza ombra di dubbio a cosa servono i fan, che a volte sembrano ingombranti. L’atmosfera senza di loro non era la stessa. Il silenzio, è incredibile, mancano le grida all’arrivo delle auto, i nomi delle star che si innalzano quando si aprono gli sportelli e ti rendi conto di chi c’è. La ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 26 aprile 2021)? Era inevitabile che questa edizione dei premifosse, diversa dalle altre. Si era cercato di spostare la data al 25 aprile, perchè si sperava che la pandemia a quel punto fosse sotto controllo. Così non è stato e quindi, via alla 93a Notte degli– Il pubblico? Questo è stato uno dei momenti peggiori, che ha fatto capire senza ombra di dubbio aservono i fan, che a volte sembrano ingombranti. L’atmosfera senza di loro non era la stessa. Il silenzio, è incredibile, mancano le grida all’arrivo delle auto, i nomi delle star che si innalzano quando si aprono gli sportelli e ti rendi conto di chi c’è. La ...

