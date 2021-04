Meteo MAGGIO 2021, se ne parlerà a lungo (Di lunedì 26 aprile 2021) Meteo MAGGIO se ne parlerà a lungo.Guardando i modelli previsionali, oggi, non è facile capire come saranno le condizioni Meteo della prima decade di MAGGIO. Saperlo, considerando le riaperture di molte attività all’aperto, di questi tempi è essenziale ed è per questo motivo che cercheremo di tenervi costantemente aggiornati. Se fino all’altro ieri sembrava profilarsi un graduale consolidamento dell’Alta Pressione, tra l’altro africana, in questo momento non è più così sicuro. O meglio, potrebbe consolidarsi su alcune regioni mentre su altre potrebbe avere non poche difficoltà indotte da una circolazione di aria umida e instabile proveniente da ovest. Ma qual è l’ago della bilancia? Ve lo diciamo subito: la posizione delle depressioni atlantiche. Anzi, visto come stanno andando le ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 26 aprile 2021)se ne.Guardando i modelli previsionali, oggi, non è facile capire come saranno le condizionidella prima decade di. Saperlo, considerando le riaperture di molte attività all’aperto, di questi tempi è essenziale ed è per questo motivo che cercheremo di tenervi costantemente aggiornati. Se fino all’altro ieri sembrava profilarsi un graduale consolidamento dell’Alta Pressione, tra l’altro africana, in questo momento non è più così sicuro. O meglio, potrebbe consolidarsi su alcune regioni mentre su altre potrebbe avere non poche difficoltà indotte da una circolazione di aria umida e instabile proveniente da ovest. Ma qual è l’ago della bilancia? Ve lo diciamo subito: la posizione delle depressioni atlantiche. Anzi, visto come stanno andando le ...

