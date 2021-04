“Ma chi l’ha invitato questo?!”. Avanti un altro, Paolo Bonolis si scaglia contro Tommaso Zorzi: “Come ti permetti?” (Di lunedì 26 aprile 2021) Grandi applausi per Paolo Bonolis e Luca Laurenti. I due, Come sempre accade, stanno andando alla grande col loro nuovo programma “Avanti un altro pure di sera”. Come succede sin dai tempi di Tira e molla, la coppia funziona benissimo e il loro programma ha un seguito di pubblico davvero notevole. Ma cosa è successo ieri sera? Nella puntata di Avanti un altro! Pure di sera Paolo Bonolis ha fatto sfidare, Come al solito, due squadre che erano quelle dei Vizi contro i Sosia. Uno dei concorrenti vip è stato Tommaso Zorzi che, vittorioso dei suoi grandi successi in tv (dal Grande fratello vip all’Isola dei Famosi insieme a Iva Zanicchi e Elettra ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Grandi applausi pere Luca Laurenti. I due,sempre accade, stanno andando alla grande col loro nuovo programma “unpure di sera”.succede sin dai tempi di Tira e molla, la coppia funziona benissimo e il loro programma ha un seguito di pubblico davvero notevole. Ma cosa è successo ieri sera? Nella puntata diun! Pure di seraha fatto sfidare,al solito, due squadre che erano quelle dei Vizii Sosia. Uno dei concorrenti vip è statoche, vittorioso dei suoi grandi successi in tv (dal Grande fratello vip all’Isola dei Famosi insieme a Iva Zanicchi e Elettra ...

