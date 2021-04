Lav | botticelle in Piazza di Spagna contro regolamento

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – “E’ in vigore un nuovocomunale di trasporto urbano ma i vetturini delleromane continuano a fare come niente fosse”. La LAV denuncia che “nella mattinata di sabato 24 aprile due carrozze sostavano indisturbate in attesa dei clienti nella storicadi, luogo a loro interdetto, e cio’ accadeva nonostante in prossimita’ fossero presenti due auto della Polizia Locale di Roma Capitale. Solo grazie alle segnalazioni e alle proteste di alcuni cittadini romani, lesono state invitate dagli agenti della Polizia Locale a sgombrare laintorno alle ore 11:40.” “Il fatto e’ accaduto in violazione del nuovo ‘capitolino per la gestione del trasporto pubblico non di linea mediante veicoli a trazione animale’ che ...