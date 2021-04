Inter e Atalanta avanti tutta, Serie A mai così nerazzurra (Di lunedì 26 aprile 2021) La domenica della Serie A ci regala Inter e Atalanta ai primi due posti e probabilmente imprendibili, seppur per motivi differenti Mai nella sua storia la Serie A era stata così fortemente a tinte nerazzurre, con Inter e Atalanta a dominare la classifica dall’alto. Il capitolo Scudetto di questo campionato è già sostanzialmente scritto da qualche partita, con la truppa di Antonio Conte ad allungare sempre più il divario dalle inseguitrici. Anche contro il Verona non ha incantato, ma è stata tremendamente efficace sull’asse Hakimi-Darmian che aveva risolto già il match altrettanto complicato con il Cagliari. I numeri da capogiro stanno però lì a testimoniare un rendimento straordinario e una superiorità di fatto mai in discussione in questo 2021. E addirittura il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) La domenica dellaA ci regalaai primi due posti e probabilmente imprendibili, seppur per motivi differenti Mai nella sua storia laA era statafortemente a tinte nerazzurre, cona dominare la classifica dall’alto. Il capitolo Scudetto di questo campionato è già sostanzialmente scritto da qualche partita, con la truppa di Antonio Conte ad allungare sempre più il divario dalle inseguitrici. Anche contro il Verona non ha incantato, ma è stata tremendamente efficace sull’asse Hakimi-Darmian che aveva risolto già il match altrettanto complicato con il Cagliari. I numeri da capogiro stanno però lì a testimoniare un rendimento straordinario e una superiorità di fatto mai in discussione in questo 2021. E addirittura il ...

