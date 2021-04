Il fuoco di Sant’Antonio: cause e sintomi (Di lunedì 26 aprile 2021) Il suo arrivo non passa di certo inosservato per via dei dolorosi e fastidiosi sintomi: stiamo parlando dell’Herpes Zoster, comunemente chiamato fuoco di Sant’Antonio. Si tratta di una patologia provocata dall’Herpes Zoster Virus, ovvero il virus responsabile anche dello sviluppo della varicella. La sua particolarità risiede nel fatto che una volta contratta la varicella, il virus non viene debellato dall’organismo, piuttosto resta inattivo fino all’arrivo di un fattore che ne provoca il risveglio sotto forma di fuoco di Sant’Antonio. Il nome Herpes Zoster descrive la natura stessa dell’infezione. I due termini di origine greca stanno infatti a significare “serpente” (herpes) e “cintura” (zoster), facendo riferimento alle eruzioni vescicolari che si presentano sul tronco del corpo come una sorta di ... Leggi su dilei (Di lunedì 26 aprile 2021) Il suo arrivo non passa di certo inosservato per via dei dolorosi e fastidiosi: stiamo parlando dell’Herpes Zoster, comunemente chiamatodi. Si tratta di una patologia provocata dall’Herpes Zoster Virus, ovvero il virus responsabile anche dello sviluppo della varicella. La sua particolarità risiede nel fatto che una volta contratta la varicella, il virus non viene debellato dall’organismo, piuttosto resta inattivo fino all’arrivo di un fattore che ne provoca il risveglio sotto forma didi. Il nome Herpes Zoster descrive la natura stessa dell’infezione. I due termini di origine greca stanno infatti a significare “serpente” (herpes) e “cintura” (zoster), facendo riferimento alle eruzioni vescicolari che si presentano sul tronco del corpo come una sorta di ...

