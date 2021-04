Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez presto genitori? Lui ha le idee chiare

(Di lunedì 26 aprile 2021), fidanzato di, è pronto a cominciare una nuova avventura televisiva, che lo vedrà sbarcaresull’Isola dei Famosi. Ma se non fosse questa l’unica novità nella vita dello sportivo? Chiuso nella sua stanza di hotel, mentre attende di diventare un naufrago del noto reality di sopravvivenza, ha infatti risposto alle molte...

Advertising

zazoomblog : Ignazio Moser chi è suo padre Francesco? Età carriera moglie figli Instagram - #Ignazio #Moser #padre #Francesco?… - Merycat16 : @enzaa24 Oggi entra ignazio moser ..la prossima settimana ci sara la Rodriguez queli sono veti rinforzi - 3AMpare : ma quindi ignazio moser non entra piu oggi? #isola - LolitaMartina2 : Ma oggi arriva Ignazio Moser o è ancora bloccato in Messico? - trumpettss0 : Ma.. Ignazio Moser quando entra al'isola?? #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser

Come già si vocifera da qualche giorno, questa sera dovrebbe esserea fare il suo ingresso nel reality. Pare quindi che dopo qualche difficoltà, la sua fidanzata Cecilia Rodriguez abbia ...In parallelo alle numerose voci in circolazione sulle novità che potrebbero effettivamente star cambiando la sorte dei due innamorati, Cecilia ed il suo fidanzato, lei si aggiudica con ...Così ha votato la Commissione politica estera del Nazionale nonostante il nulla di fatto di venerdì scorso tra l'Ue e la Svizzera sull'accordo istituzionale ...Francesco Moser è il padre di Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez. Ma cosa sappiamo di lui e perché è famoso? Scoprilo all'interno!