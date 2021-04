I big data aiutano davvero ad aumentare il fatturato?

(Di lunedì 26 aprile 2021) Big(Getty Images)*sintesi del paper di Guglielmo La Bruna, Giovanni Battista Dagnino e Giuseppe Notarstefano (Lumsa). La ricerca è stata premiata alla terza conferenza su Competitive renaissance through digital transformation, organizzata dall’università di Pavia con la Società italiana di management, e di cui Wired è stato media partner, insieme ad altri due lavori (qui e qui) con una pubblicazione sul sito di Wired di una versione rielaborata, pensata per il grande pubblico con l’obiettivo di diffondere la conoscenza di studi in ambito economico e di business anche al di fuori dei circuiti accademici. Per quanto sempre più frequentemente si senta parlare di big(BD) e di business analytics (BA), le due locuzioni non sono sempre agevolmente comprensibili. Esse rischiano pertanto di essere confuse o mal interpretate, pur essendo fondamentali ...

about_big_data : RT @DspsUnict: ???????????????? ???? ?????????????????????????? ???????????? ?????????????? ?????? ?? ????????????: seminario del #DSPS che si propone di illustrare alcune attività tipi… - creditnewsit : I dati di #Reviva, la prima #startup specializzata nella vivacizzazione delle #aste immobiliari, grazie al suo meto… - GiorgioDossena : Qlik migliora la connettività verso SAP e introduce il primo di una serie di acceleratori di soluzioni di dati e an… - blackan68873025 : @noianononhodet1 Esatto...ma nella mente di questi sinistri c'è ormai l'assistenzialismo compulsivo, il farsi servi… - micfur68 : @Giusepp00699032 E' stato preso un'azzardo e siamo stati puniti. Da che seguo calcio io non ho visto una società bi… -

Ultime Notizie dalla rete : big data

Big Data 4Innovation

... direttrice per l'Italia della Federazione europea Transport & Environment - Solo i legislatori dell'UE possono fornirla, indicando ladella fine delle vendite di auto e furgoni con motore a ...... saranno serviti da eVISO SpA, società che ha inventato una piattaforma di intelligenza artificiale per raccogliere, raggruppare e analizzare inel settore delle commodities. "Questa ...Tra due settimane tornerà ONE PIECE col capitolo 1012. Quale sarà lo stato di Rufy e dei suoi Mugiwara dopo la pausa?Quali sono le principali tendenze tecnologiche che accelerano l’evoluzione nelle città digitali? Come progettare edifici intelligenti per aumentare la sicurezza delle persone? Come sfruttare i dati pe ...