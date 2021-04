Flashmob in 13 piazze italiane dell’imprese di matrimoni ed eventi: a Napoli, in via Raffaele de Cesare, dalle 11 alle 13 (Di lunedì 26 aprile 2021) Gli operatori del settore matrimoni ed eventi privati scenderanno contemporaneamente in 13 piazze o vie d’Italia per chiedere l’approvazione del protocollo per le riaperture già consegnato alla Conferenza delle Regioni, la conseguente ripartenza immediata e in sicurezza per le cerimonie e le feste, l’ampliamento del fondo a sostegno delle imprese del settore istituito dal decreto Sostegni e un’accelerazione nella liquidazione dei ristori. Come per ogni evento è previsto un codice d’abbigliamento: non il bianco tipico delle cerimonie, ma il total black. Ad organizzare i Flashmob nei capoluoghi di Regione Unanime – la confederazione delle associazioni di categoria del settore matrimoni ed eventi – in collaborazione con Filiera eventi Unita, mentre per la piazza di Roma, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Gli operatori del settoreedprivati scenderanno contemporaneamente in 13o vie d’Italia per chiedere l’approvazione del protocollo per le riaperture già consegnato alla Conferenza delle Regioni, la conseguente ripartenza immediata e in sicurezza per le cerimonie e le feste, l’ampliamento del fondo a sostegno delle imprese del settore istituito dal decreto Sostegni e un’accelerazione nella liquidazione dei ristori. Come per ogni evento è previsto un codice d’abbigliamento: non il bianco tipico delle cerimonie, ma il total black. Ad organizzare inei capoluoghi di Regione Unanime – la confederazione delle associazioni di categoria del settoreed– in collaborazione con FilieraUnita, mentre per la piazza di Roma, ...

