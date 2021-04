Days Gone | in regalo un tema dinamico per PS4 per il secondo anniversario del gioco

(Di lunedì 26 aprile 2021) Può darsi che non vedremo mai (o quantomeno, non prima di molti anni) un2, ma intanto Bend Studio non si dà certo per vinto e, anzi, decide di festeggiare i due anni dal lancio delsu PlayStation 4 (nonché l'arrivo del titolo su PC) con una serie di iniziative speciali per i suoi fan e utenti. In primis, c'è un gustosogratuito da riscattare su PlayStation Store: è ispirato all'Old Sawmill, una delle location più caratteristiche di, e per averlo basta inserire il codice presente nel tweet in calce (riferito all'area geogratica del vostro account, naturalmente). Affrettatevi, però: è disponibile solo per la giornata di oggi! In seconda istanza, sono stati organizzate altre due belle iniziative a premi: un photo contest con ...

