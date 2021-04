Covid, Google e Microsoft pronti ad aiutare l'India (Di lunedì 26 aprile 2021) Google e Microsoft si sono impegnati a sostenere l'India che sta affrontando un numero record di casi di Covid che hanno portato al collasso gli ospedali del Paese. Lo riporta la Bbc. Sundar Pichai, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021)si sono impegnati a sostenere l'che sta affrontando un numero record di casi diche hanno portato al collasso gli ospedali del Paese. Lo riporta la Bbc. Sundar Pichai, ...

Da Apple, a Facebook, a Google. Big Tech alla resa dei conti Per Google , invece, il discorso è simile a quello di Facebook: antitrust o no, le entrate ... anche in questo caso grazie agli effetti collaterali della crisi del Covid - 19. Tra le Big Tech sorpresa ...

L’algoritmo di Google segue i nostri passi: come sono cambiati i comportamenti con la pandemia Lo stesso algoritmo che sullo smartphone ci dice se un luogo è affollato e quali sono le ore di punta, è in grado di fotografare gli spostamenti, e spiegare come sono cambiati con la pandemia. L’anali ...

