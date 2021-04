Covid | controlli nell' ultimo fine settimana da zona Arancione | chiusi 3 locali su 230 ispezionati

Advertising

myrtamerlino : Rispetto delle regole, buonsenso e controlli. Niente di tutto questo nel video di un rave a #Bologna che mi fanno s… - virginiaraggi : Durante controlli anti-assembramento dei vigili sono stati accerchiati e insultati da un gruppo di ragazzi a Traste… - sole24ore : Tracce di #Covid su #Pos e carrelli: in #Italia i controlli dei #Nas portano alla chiusura di 12 supermercati. Ecco… - steffit7 : Virus su carrelli e cestini, tamponi positivi nei supermercati - Il Tempo - Raffaella017 : RT @biif: #covid su carrelli e POS Controlli dei Nas nei supermercati Ma la carte il cash back il contante infetto?? E nonostante ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid controlli

...in favore dei cittadini di Cagliari circa gli esercizi irregolari riscontrati daidei Nas,...supermercati italiani si sarebbe registrato il 18% di irregolarità in tema di norme anti -. "...Nei due giorni in questione sono stati effettuati anche iin attività ed esercizi ...provvisoria di 1 locale il 23 aprile e 2 il giorno successivo per violazioni alle norme anti- 19. ...Da Ostia a Cesenatico si scaldano gli ombrelloni. Rigorosamente con il Wi-Fi perché i gestori degli stabilimenti hanno capito che il nuovo valore aggiunto è l’offerta ...Cure a casa Covid, aggiornata la circolare con le linee guida per i casi lievi. Tra le novità la valutazione sui pazienti da indirizzare nei centri per il trattamento con gli anticorpi monoclonali. To ...