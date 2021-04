Come ricordarsi il PIN del bancomat facilmente grazie ad un gioco divertente (Di lunedì 26 aprile 2021) Quante volte ci è capitato di dover digitare il PIN del nostro bancomat e di non ricordarlo? Soprattutto se si stratta di un nuovo pin. In questo articolo vediamo insieme Come ricordare facilmente i numeri del nostro bancomat e risolvere il problema dei “vuoti di memoria”. Utilizzeremo “the shape system” (ovvero un sistema che si basa sulla forma) per memorizzare attraverso le immagini i nostri numeri. Immagini la cui forma ricorda il numero stesso. Occorre “solo” imparare la tabella che segue, ove assoceremo ad ogni numero una forma : 0 –> sasso 1 –> candela 2 –> serpente 3 –> molla 4 –> sedia 5 –> orecchino 6 –> ciliegia 7 –> falce ( per mietere il grano ) 8 –> clessidra 9 –> palloncino Quando avremo imparato la tabella ecco cosa otterremo. Immaginiamo che il nostro PIN si 5 cifre sia il ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 26 aprile 2021) Quante volte ci è capitato di dover digitare il PIN del nostroe di non ricordarlo? Soprattutto se si stratta di un nuovo pin. In questo articolo vediamo insiemericordarei numeri del nostroe risolvere il problema dei “vuoti di memoria”. Utilizzeremo “the shape system” (ovvero un sistema che si basa sulla forma) per memorizzare attraverso le immagini i nostri numeri. Immagini la cui forma ricorda il numero stesso. Occorre “solo” imparare la tabella che segue, ove assoceremo ad ogni numero una forma : 0 –> sasso 1 –> candela 2 –> serpente 3 –> molla 4 –> sedia 5 –> orecchino 6 –> ciliegia 7 –> falce ( per mietere il grano ) 8 –> clessidra 9 –> palloncino Quando avremo imparato la tabella ecco cosa otterremo. Immaginiamo che il nostro PIN si 5 cifre sia il ...

