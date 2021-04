Calciomercato Juventus | dall’Argentina | colpo a sorpresa in attacco!

(Di lunedì 26 aprile 2021) Laè sempre alla ricerca di occasioni per rimpolpare la rosa anche in ottica giovani: occhio al nome aper l’attacco Lacontinua la rincorsa alla Champions… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Con l'approssimarsi delle ultime gare stagionali aumentano progressivamente le voci e le indiscrezioni di. Le ultime, per quel che riguarda la, sono quelle che rimbalzano dalla Spagna e vogliono il club torinese sempre più in pressing su Oliver Giroud . Vicino a vestire i colori ...JUVE - 'Allaè sempre impossibile dire di no e avrei scelto di trasferirmi anche senza Delneri. Però lui è stato un allenatore determinante per la mia carriera ed è anche grazie al suo ...Contro la Fiorentina Ronaldo di nuovo non è riuscito a trovare l’intesa con Dybala: nella ripresa con Morata è andata meglio ma la rete divorata all’84’ grida vendetta. “Spettarore non pagante”, “impr ...2 La Juventus dice definitivamente addio alla rimonta scudetto e deve guardarsi le spalle nella lotta Champions, che si fa più agguerrita che mai. Con il pareggio della squadra di Pirlo a Firenze, anc ...