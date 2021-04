Bill Gates è sicuro: “Covid? Ecco quando tutto finirà…” (Di lunedì 26 aprile 2021) Esce allo scoperto Bill Gates, visionario co-fondatore di Microsoft, filantropo, e fra gli uomini più ricchi al mondo, e si lancia in una nuova profezia. Ancora una volta è stato il Covid l’argomento di dibattito, e Bill Gates ha esternato la sua tesi durante un’intervista tenutasi nelle scorse ore con SkyNews. Bill Gates e la fine del Covid (Foto SkyNews)Il giornalista ha chiesto al miliardario americano quando, secondo lui, il mondo uscirà definitivamente dalla pandemia di Covid, e lui ha replicato dicendo: “tornerà alla normalità entro la fine del 2022”. Quindi l’ex numero uno di Microsoft ha aggiunto: “Alcuni dei paesi ricchi, inclusi Stati Uniti e Regno Unito, già quest’estate raggiungeranno livelli di ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Esce allo scoperto, visionario co-fondatore di Microsoft, filantropo, e fra gli uomini più ricchi al mondo, e si lancia in una nuova profezia. Ancora una volta è stato ill’argomento di dibattito, eha esternato la sua tesi durante un’intervista tenutasi nelle scorse ore con SkyNews.e la fine del(Foto SkyNews)Il giornalista ha chiesto al miliardario americano, secondo lui, il mondo uscirà definitivamente dalla pandemia di, e lui ha replicato dicendo: “tornerà alla normalità entro la fine del 2022”. Quindi l’ex numero uno di Microsoft ha aggiunto: “Alcuni dei paesi ricchi, inclusi Stati Uniti e Regno Unito, già quest’estate raggiungeranno livelli di ...

Advertising

JacopoPellegr10 : Oh no il grande filantropo Bill Gates che ha a cuore le sorti del terzo mondo - emanueleph : RT @principesso2: Se gli hamburger non sono quelli di Bill Gates, dovrete impegnarvi un po' di più, ragazzi: non siete ancora abbastanza 'g… - ippolitipaolo74 : @Danireport Bill Gates disse qualcosa mi pare nel 2010. Tipo : non saranno i nuovi virus informatici il problema ????… - MaurizioFuochi : RT @metaanto: Crisanti si scaglia contro la barista che non ha mai chiuso il locale. Le regole vanno rispettate e lo stato deve intervenire… - JuliaPisani4 : @matteosalvinimi Matteo Salvini e' per la VITA invece Bill Gates qui esulta ' Va tutto alla grande! cose come produ… -