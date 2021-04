Avanti un altro pure di sera: Zorzi punzecchia Bonolis (Di lunedì 26 aprile 2021) Che cosa è accaduto tra Tommaso Zorzi e Paolo Bonolis, padrone di casa di Avanti un altro pure di sera? Il conduttore, nella puntata di domenica 25 aprile 2021, si è reso protagonista di una gag con il suo ospite, che lo ha punzecchiato. Ma il conduttore gli ha risposto per le rime… Paolo Bonolis è un vero mattatore. Ovunque lo metti, qualsiasi circostanza crei, lui la sa Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 26 aprile 2021) Che cosa è accaduto tra Tommasoe Paolo, padrone di casa diundi? Il conduttore, nella puntata di domenica 25 aprile 2021, si è reso protagonista di una gag con il suo ospite, che lo hato. Ma il conduttore gli ha risposto per le rime… Paoloè un vero mattatore. Ovunque lo metti, qualsiasi circostanza crei, lui la sa Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

F_DUva : La notizia della proroga del #superbonus è un altro risultato del @Mov5Stelle. Come ricordato da @luigidimaio, le r… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #avantiunaltropuredisera con #PaoloBonolis e #LucaLaurenti… - RaiRadio2 : ?? Avanti un altro come me Siamo la new generation Ma tu che cosa vuoi da me Non trovo più satisfaction, no satisfac… - lollinaf1983 : Non volevo dire niente ma… mi sento di dire che siamo umani e a volte si sbaglia … @teamsalemioff c’è sempre stato… - Dorian221190 : RT @sparklingsoull: avanti un altro pure di sera registra un misero 14%. dov’è la gente che diceva che tommaso portava grandi ascolti all’a… -