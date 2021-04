Ajax ad un passo dal titolo e Lisandro Martinez “si spoglia” per i fan VIDEO

(Di lunedì 26 aprile 2021) Vittoria per 2-0 dell’contro l’AZ edi Eredivisie vicinissimo grazie al grande vantaggio sulla seconda in classifica. I giocatori fanno festa dalla distanza con i fan eregala la sua giacca e “si...

Advertising

infoitinterno : Eredivisie, Ajax a un passo dal trentacinquesimo titolo - CalcioPillole : Il punto sull'#Eredivisie a cinque giornate dal termine. #Ajax ad un passo dall'ennesimo titolo - maurizio_crippa : @mpersivale @dbellasio Infatti sarebbe Bosnan da abolire. In ogni caso le società bene organizzate possono crescere… - DodoM_1706 : @batmar71 @maldiniforever3 @SkySport La superlega aumenterebbe solo la mancanza di favole. E cmq a dirla tutta... U… - VincenzoLombar1 : @GobboFiero98 @CObiettivo @pietromichi @sportface2016 Anno passato era ad un passo dall’impresa europea, dove tu pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Ajax passo

Inter a caccia di rinforzi, serve un esterno sinistro: piace Nicolas Tagliafico dell', seguito anche da Leeds e Manchester United Ad undal conquistare il suo diciannovesimo scudetto, l'Inter guarda anche al futuro. E soprattutto al mercato estivo, a caccia di nuovi innesti ...Dopo ilfalso di Torino, la Roma torna a muovere la classifica. I giallorossi pareggiano in casa con l'... Con l'- una squadra fortissima - e con il Torino non abbiamo avuto la palla e in ...Inter a caccia di rinforzi, serve un esterno sinistro: piace Nicolas Tagliafico dell'Ajax, seguito anche da Leeds e Manchester United ...Il bosniaco si esalta nelle doppie sfide di Coppa: "Felice di tornare a Manchester da avversario. Siamo sfavoriti: dobbiamo giocare da squadra. Se lo faremo..." ...