A Monreale zero positivi allo screening | via al vaccino dai medici di base

(Di lunedì 26 aprile 2021) Buone notizie dal mondo della scuola. Si è svolta ieri mattina aun’altra sessione didedicata al mondo della scuolase. Sono 98 i tamponi rapidi eseguiti tra la popolazione scolastica eregistrati. Numeri confortanti e che lasciano ben sperare. Loè stato voluto e organizzato dall’amministrazione comunale in sinergia con l’Asp di Palermo, in seguito ad alcuni casi che avevano reso necessario predisporre l’isolamento fiduciario di alcune classi. Intanto anche asono diversi idiche hanno iniziato le inoculazioni delanti Covid. Tra idi, ricorda il deputato Mario Caputo, ci cono Giovenco, ...

Advertising

monrealeatoday : A Monreale zero positivi allo screening, via al vaccino dei medici di base -

Ultime Notizie dalla rete : Monreale zero

Tp24

...arriverà il fanalino di coda CUS Palermo fermo ancora apunti in classifica, mentre il Marsala di punti ne ha undici in piena bagarre per la Poule A promozione. Il tabellino della gara...... si tratta di Castellammare, Casteltermini,, Parmonval, Pro Favara e Unitas Sciacca. Si riparte daquindi, visto che la LND ha azzerato la classifica e riformulato il calendario. Per la ...MONREALE, 24 aprile – "Il progetto, il cui intervento sarà realizzato da Enel X Mobily s.r.l. - società del Gruppo Enel che gestisce la rete di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici - è finanzi ...Caputo (FI): “Rendiamo sostenibile la mobilità del vasto territorio normanno, sul cui centro storico si colloca l’importante patrimonio artistico-architettonico protetto dalla buffer zone Unesco” ...