WhatsApp “rosa” e “codice a 6 cifre” | attenti alla truffa | come non cadere in trappola e cosa fare

(Di domenica 25 aprile 2021) Un link per scaricare la nuova versione indi, che sostituirebbe il tradizionale verde dell’applicazione di messaggi. Ma si tratta di una. Ed è meglio stareper non vedersi sottrarre dati sensibili, ma anche foto, rubrica e, in qualche caso, password. A spiegarefunziona l’ultima trovata dei cyber criminali – assolutamente da evitare ma che ha già colpito numerosi utenti – è Laleggepertutti.itavviene la«Gli utenti», spiega il sito, «ricevono un link che invita a scaricare questa “nuova” versione di. L’interfaccia cambierebbe colore passando dal classico verde al. Una volta instta, l’applicazione svanisce improvvisamente ...

la mascherina, il cellulare aggrappato all'orecchio come una bambina che cerca il suono del ... le chiavi strette in mano, le finte telefonate, le posizioni condivise sucon gli amici. ...La proprietaria sarà segnalata alla Procura della Repubblica di Ivrea per inosservanza del provvedimento di chiusura ...di una versione della celebre app per Android con interfaccia utente completamente rosa. Una volta installata, però, mostra chiaramente di non essere né una versione ufficiale di WhatsApp ...