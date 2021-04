Vaccini in Toscana, cambia il sistema per le prenotazioni. E per i fragilissimi ecco tre call center (Di domenica 25 aprile 2021) Il punto sulle quantità di dosi in arrivo e la previsione dell'assesore alla sanità sull'immunità di gregge nella nostra regione Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 25 aprile 2021) Il punto sulle quantità di dosi in arrivo e la previsione dell'assesore alla sanità sull'immunità di gregge nella nostra regione

Advertising

EugenioGiani : Superato il milione di vaccinazioni nella nostra regione. Più vaccini arrivano e più rapidamente siamo in grado di… - luigicaroppo : RT @qn_lanazione: Le dosi di vaccino agli over 80. Promessa mantenuta, ma che fatica @luigicaroppo - iltirreno : ?? Vaccini in Toscana, stop al sistema del 'click day'. Fragilissimi: ecco tre call center a supporto delle Asl. Le… - Profilo3Marco : RT @qn_lanazione: Le dosi di vaccino agli over 80. Promessa mantenuta, ma che fatica @luigicaroppo - ciruglio : 25/04. In un giorno altri 127 vaccini nella categoria 'Altro', in Toscana, ma i miei genitori ultra60enni dovranno… -