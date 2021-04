Rientro a scuola dal 26 aprile, il Ministero invita a prestare attenzione all’aspetto pedagogico (Di domenica 25 aprile 2021) Dal 26 aprile un numero elevato di studenti rientra a scuola con lezioni regolari in presenza, con quote che vanno dal 70 al 100% nelle zone gialle e arancione, fino a max il 75% nelle zone rosse. Un appuntamento sul quale si è tanto discusso, e che il Ministero dell'istruzione ha accompagnato con una specifica nota di riepilogo delle misure inserite nel DL n. 52 del 22 aprile 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 aprile 2021) Dal 26un numero elevato di studenti rientra acon lezioni regolari in presenza, con quote che vanno dal 70 al 100% nelle zone gialle e arancione, fino a max il 75% nelle zone rosse. Un appuntamento sul quale si è tanto discusso, e che ildell'istruzione ha accompagnato con una specifica nota di riepilogo delle misure inserite nel DL n. 52 del 222021. L'articolo .

