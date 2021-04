Recovery | Draghi proroga le semplificazioni di Conte Poi il Codice appalti sarà smontato applicando solo le direttive Ue Valutazione ambientale veloce per le opere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 aprile 2021) Ridurre al massimo le regole più restrittive rispetto alleeuropee, semplificare i controlli, velocizzare le valutazioni di impatto, ridurre la documentazione necessaria per accedere al Superbonus. Per spianare la strada agli investimenti e consentire il rimbalzo del pil dopo il crollo causato dal Covid, ilplan del governomette in campo una serie di riforme mirate a liberare l’iniziativa economica frenata da quello che viene considerato un eccesso di lacci e lacciuoli. E il primo a farne le speseil, la cui “complessità” secondo la versione finale del documento approdato ieri sera in consiglio dei ministri “ha causato diverse difficoltà attuative“: la scelta è quella di limitarsi a recepire le norme delle tre ...