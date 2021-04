Polemiche Bordeaux | perde 4-1 e Briand dorme in panchina FOTO

(Di domenica 25 aprile 2021) Ilsta vivendo uno dei momenti più drammatici della sua storia. Ai problemi societari, si è aggiunta la striscia negativa di risultati con cinque sconfitte consecutive che stanno facendo sprofondare il club in zona retrocessione. L’ultimo passo falso contro il Lorient con un ko per 4-1 che si è macchiato di un tratto grottesco con un episodio che non è sfuggito alle telecamere: sul risultato di 3-0 per i padroni di casa, il calciatore Jimmyè stato immortalato mentre dormiva incon tanto di mascherina. Un episodio che non ha lasciato indifferenti i tifosi che sui social si sono sfogati contro la proprietà e i giocatori. Alors queest mené 3-0 par le FC Lorient, Jimmyen profite pour faire une petite sieste sur le banc des remplaçants. ...

