Pensioni | nel Pnrr scompare Quota 100 Salvini | «Non si può alzare l’età | puntare a Quota 41»

(Di domenica 25 aprile 2021) Nel testo del documento licenziato dal Consiglio dei ministri tolto il riferimento alla misura che terminerà a fine anno in cui si limitava la proroga ai lavori logoranti

Cancellando dal testo finale del piano nazionale di ripresa e resilienza il riferimento al termine della sperimentazione triennale del meccanismo di pensionamento anticipato introdotto2019 (ed ..., stop a Quota 100 ancheRecovery: l'ipotesi 102, come funzionaRiforma pensioni, le parole di Matteo Salvini e Claudio Durigon dopo la conferma dello stop a Quota 100 contenuta nel Pnrr ...«Il Recovery Plan è un grande successo di Mario Draghi, prima che dell’Italia. Avrei però preferito un impegno preciso a non rinnovare Quota 100: non vorrei che il governo rimanesse imbrigliato nella ...