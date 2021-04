Morata Juventus, addio in vista? Il bomber svela: “Vorrei restare ma…” (Di domenica 25 aprile 2021) Morata Juventus – Il suo ingresso in campo ha rivitalizzato una squadra che al Franchi nel primo tempo aveva disputato una delle peggiori prove stagionali. Stiamo parlando di Alvaro Morata, il cui futuro potrebbe anche essere lontano da Torino. Infatti, per lo spagnolo la Juventus non ha ancora esercitato il riscatto dall’Atletico Madrid: sono ben 45 i milioni che i bianconeri dovrebbero versare nelle casse dei Colchoneros, ma complice i noti problemi finanziari, il futuro dell’ex canterano è avvolto nel mistero. Morata Juventus, le parole criptiche dello spagnolo Intervistato ai microfoni di Sky, l’attaccante spagnolo ha rilasciato un a breve intervista nella quale ha cercato di fare chiarezza in merito alle voci che nelle ultime ore erano circolate, ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 25 aprile 2021)– Il suo ingresso in campo ha rivitalizzato una squadra che al Franchi nel primo tempo aveva disputato una delle peggiori prove stagionali. Stiamo parlando di Alvaro, il cui futuro potrebbe anche essere lontano da Torino. Infatti, per lo spagnolo lanon ha ancora esercitato il riscatto dall’Atletico Madrid: sono ben 45 i milioni che i bianconeri dovrebbero versare nelle casse dei Colchoneros, ma complice i noti problemi finanziari, il futuro dell’ex canterano è avvolto nel mistero., le parole criptiche dello spagnolo Interto ai microfoni di Sky, l’attaccante spagnolo ha rilasciato un a breve internella quale ha cercato di fare chiarezza in merito alle voci che nelle ultime ore erano circolate, ...

