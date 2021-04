LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2021 in DIRETTA: Pogacar rientra dopo la foratura (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32 L’inglese Laurens Huys e l’olandese Mathijs Paasschens (entrambi della Bingoal Pauwels Sauces WB), il belga Loic Vliegen e l’italiano Lorenzo Rota (entrambi della Intermarché-Wanty-Gobert-Materiaux), il russo Sergej Chernetskii (Gazprom-RusVelo), il polacco Tomasz Marczynski (Lotto Soudal) ed il belga Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise) sono i 7 che compongono la fuga di questa Liegi. Per loro 2’15” sul gruppo, da cui nessuno riesce ad evadere. 15.30 Tomasz Marczynski guadagna qualche metro nel gruppo di testa. 15.28 Gruppo allungatissimo, ma nessuno riesce ad andare via. Termina la salita, 61,5 km al traguardo. 15.27 Ora si muove un uomo dell’Astana. 15.26 Martin non riesce a portare via un gruppetto di contrattaccanti. Grande tatticismo in gruppo. 15.26 Intanto ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.32 L’inglese Laurens Huys e l’olandese Mathijs Paasschens (entrambi della Bingoal Pauwels Sauces WB), il belga Loic Vliegen e l’italiano Lorenzo Rota (entrambi della Intermarché-Wanty-Gobert-Materiaux), il russo Sergej Chernetskii (Gazprom-RusVelo), il polacco Tomasz Marczynski (Lotto Soudal) ed il belga Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise) sono i 7 che compongono la fuga di questa. Per loro 2’15” sul gruppo, da cui nessuno riesce ad evadere. 15.30 Tomasz Marczynski guadagna qualche metro nel gruppo di testa. 15.28 Gruppo allungatissimo, ma nessuno riesce ad andare via. Termina la salita, 61,5 km al traguardo. 15.27 Ora si muove un uomo dell’Astana. 15.26 Martin non riesce a portare via un gruppetto di contrattaccanti. Grande tatticismo in gruppo. 15.26 Intanto ...

