Lacrime e dolore nel casertano, Maria muore a soli 20 anni (Di domenica 25 aprile 2021) Era da tempo malata e oggi il suo cuore ha smesso di battere. L’ultima vittima della Terra dei Fuochi risponde al nome di Maria De Rosa, 20 anni, di San Cipriano d’Aversa, Caserta. La giovanissima si è spenta proprio in queste ore dopo una lunga battaglia. Maria muore a 20 anni Lacrime e dolore per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 25 aprile 2021) Era da tempo malata e oggi il suo cuore ha smesso di battere. L’ultima vittima della Terra dei Fuochi risponde al nome diDe Rosa, 20, di San Cipriano d’Aversa, Caserta. La giovanissima si è spenta proprio in queste ore dopo una lunga battaglia.a 20per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Dedalus12470353 : RT @tsmellony: @Dedalus12470353 @Poesiaitalia @lucy_esposito @ilva87161350 @candura_alice Per un istante d'estasi noi paghiamo in angoscia… - tsmellony : @Dedalus12470353 @Poesiaitalia @lucy_esposito @ilva87161350 @candura_alice Per un istante d'estasi noi paghiamo in… - helloits_astrid : @sharmstyles Lacrime, pianti, dolore e continua così da due anni a questa parte - AnnamariaBiello : @Blakmagic7 È un dolore tremendo, lo cerco ovunque e con il cuore non mi stacco dai suoi occhi! Occorre tempo per n… - tigrotta60 : RT @GabrieleCruccas: Il dolore! Cos'è il dolore? È quando piange il cuore,è quando l'anima non riesce ad assimilare la perdita di qualcuno… -