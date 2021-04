Karatsev sconfitto, Berrettini vince il Serbia Open: è il suo quarto titolo Atp (Di domenica 25 aprile 2021) Una rinascita sperata e attesa, per Matteo, numero 10 Atp, che dopo un bell’inizio di stagione si era di nuovo infortunato agli addominali in Australia, costretto al ritiro dopo la vittoria con Karen Khachanov Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 25 aprile 2021) Una rinascita sperata e attesa, per Matteo, numero 10 Atp, che dopo un bell’inizio di stagione si era di nuovo infortunato agli addominali in Australia, costretto al ritiro dopo la vittoria con Karen Khachanov

