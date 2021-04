Domenica Live, Daniela Martani rivela: «Mai detto di essere no vax». Bufera in studio: Barbara D’Urso interviene così (Di domenica 25 aprile 2021) Daniela Martani, in studio a Domenica Live: «Non ho mai detto di essere no vax». Uscita dall’Isola dei Famosi, Martani, nel salotto tv di Barbara D’Urso, affronta le molte accuse e polemiche legate alla sua esperienza da naufraga. I temi sono tanti. E il dibattito in studio con molti ospiti si fa acceso. Si comincia dai problemi legati alla sua scelta di essere vegana. Martani ribadisce: «Sono vegana per una questione etica, è una scelta di vita, non un capriccio». Poi, commenta in modo duro il comportamento degli altri compagni di reality: «Sapevano che io sarei andata fuori, hanno giocato su questa cosa, come fanno ora con Vera, come hanno fatto con Fariba. Sono un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 25 aprile 2021), in: «Non ho maidino vax». Uscita dall’Isola dei Famosi,, nel salotto tv di, affronta le molte accuse e polemiche legate alla sua esperienza da naufraga. I temi sono tanti. E il dibattito incon molti ospiti si fa acceso. Si comincia dai problemi legati alla sua scelta divegana.ribadisce: «Sono vegana per una questione etica, è una scelta di vita, non un capriccio». Poi, commenta in modo duro il comportamento degli altri compagni di reality: «Sapevano che io sarei andata fuori, hanno giocato su questa cosa, come fanno ora con Vera, come hanno fatto con Fariba. Sono un ...

Advertising

Inter : ?? | DOMANI I ragazzi di mister Conte tornano subito in campo ???? #InterVerona live e in esclusiva su @DAZN_IT dom… - drone_il : #Leonardomainibarbieri ancora una volta a domenica live, però non si parla di tutte le accuse di comprare cose contraffatte #domenicalive - zazoomblog : Isola 15 Akash Kumar sta mentendo? Spuntano nuove prove a Domenica Live - #Isola #Akash #Kumar #mentendo? - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Piemonte #Coronavirus #Covid - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - iL bollettino e i numeri odierni della #Calabria #Coronavirus #COVID?19 -