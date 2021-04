Denise Pipitone | Piera Maggio rompe il silenzio sul figlio | la sua sofferenza

Advertising

QuartoGrado : STIAMO CERCANDO DENISE PIPITONE. L'appello del nostro @GianluigiNuzzi #Quartogrado - Bianca34874951 : RT @tempoweb: #DenisePipitone, le dure accuse di #PieraMaggio a #DomenicaIn: 'Perché chi sa non parla' #25aprile #rai - giulioc66447216 : #denise pipitone indagare I giudici che hanno assolta Jessica pulizzi, perché le prove sono schiaccianti, hanno detto tante bugie, perché??? - giulioc66447216 : #denise pipitone quarto grado è condotto da uno non competente meglio la sciarelli Jessica pulizzi é stata assolta,… - resort7983 : RT @tempoweb: #DenisePipitone, le dure accuse di #PieraMaggio a #DomenicaIn: 'Perché chi sa non parla' #25aprile #rai -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

, la mamma Piera Maggio ospite di Mara Venier a Domenica In . 'Si sopravvive e si cerca di andare avanti in ogni modo, ma questa non è vita. In 17 anni abbiamo sempre cercato mia ...Piera Maggio , mamma di, ha rivolto la propria attenzione agli accadimenti di questi ultimi anni: 'Non si può, davanti al sequestro di una bambina, che io chiamo rapimento, effettuare depistaggi come è ...Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, è intervenuta a Domenica In e ha parlato anche dell'altro figlio Kevin e di come ha vissuto in questi anni.«Si sopravvive e si cerca di andare avanti in ogni modo, ma questa non è vita. In 17 anni abbiamo sempre cercato mia figlia, la speranza non si è mai ...