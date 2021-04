Bagnoli Irpino | la crisi di maggioranza induce il sindaco Di Capua a intervenire

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 7 minuti(Av) – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma deldi, Teresa Di. Di seguito il testo completo. “Auspicavo che questadisi potesse alla fine risolvere in una maniera costruttiva e propositiva per il paese e che prevalesse, in fondo, da parte di tutti senso di responsabilità e ragionevolezza per portare avanti gli atti più importanti e utili per la nostra comunità, specie in questa fase storica estremamente difficile per l’emergenza sanitaria, sociale ed economica causata dalla pandemia. Ma così non è stato. Alla fine, a dominare in alcuni è stato solo ed esclusivamente il personalismo, anteponendo le proprie ambizioni politiche e rivalse personali al ...