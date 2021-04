Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 24 aprile 2021

(Di domenica 25 aprile 2021)tv: idei programmi più visti di24, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serie tv Sotto copertura – La cattura di Zagaria ha totalizzato 3213 spettatori (12.20% di share) nella prima parte e 2798 (14.98%) nella seconda; su Canale5 la puntata del talent show Amici di Maria De Filippi ha avuto 5831 spettatori (share 27.85%). Su Italia1 il film Dragon Trainer 3 ha ottenuto 1127 spettatori (4.43%); su Rai2 l’episodio di FBI 1314 spettatori (4.99%) e quello di Blue Bloods 1319 (5.03%); su Rai3 il programma Sapiens – Un solo Pianeta ha totalizzato 1377 spettatori (share 5.92%); su Rete4 il film Don Camillo Monsignore ma non ...

Advertising

raspa90 : RT @tvblogit: Se ne dicono tante, se ne scrivono tante, ma ora facciamo che siano i numeri a parlare Su #TvBlog un po' di dati ?? https://… - DiTeleblog : Numeri e dati...non picchi! #AscoltiTv - tvblogit : Se ne dicono tante, se ne scrivono tante, ma ora facciamo che siano i numeri a parlare Su #TvBlog un po' di dati ?? - CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 24 aprile 2021: Amici 20, Dragon Trainer, Sotto Copertura, dati Auditel e share - caroliarita : @Daniela60305637 @Piccolo_Teatro @teatroallascala @RaiCultura @raicinque @RaiPlay Eh lo so, ma @raicinque fa un gra… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

Il sesto appuntamento con il talent in prima serata ha fatto un nuovo boom die ha superato idella scorsa ...Tv,DayTime Pomeriggio, 24 aprile RAI 1 Linea Bianca: 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share A sua Immagine: 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share. ItaliaSì : 0.000.000 ...Colpo di scena per i personaggi de La Compagnia del Cigno: stasera in onda la terza attesissima puntata, vediamo insieme le anticipazioni che ci attendono Come ogni domenica anche ...Sorge a Caponapoli, l’antica acropoli greca, ricco di arte, storia, archeologia, ma circondata dal degrado. La Chiesa di Sant’Agnello Maggi ...