Ultime Notizie Roma del 24-04-2021 ore 07:10 (Di sabato 24 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale venerdì 23 aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio firmato da Mattarella è pubblicato in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il decreto anti compiti che prevede riaperture dal 26 aprile anche la Liguria sarà già alla fermata Toti regioni sulle barricate per scuole coprifuoco Rimini assicura vedere che il tasso di positività Nazionale intanto risale al 4 al 4% altri a360 i decessi governo punta immunizzare la popolazione italiana entro la fine dell'estate astrazeneca oggi parere delle ma sulla Seconda dose fasce d'età nuovo putiferio sull'inchiesta contro il figlio di Grillo La sottosegretaria dei movimenti 5 Stelle alla giustizia ipotizza che la Buongiorno abbiamo mostrato a Salvini un video si capisce se parli del difensore l'attrice che passa informazioni al suo capo di partito a ferma la macchina la lega ne ...

