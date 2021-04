Superiori al 70% in Piemonte, L’Usr ai Presidi: voi Siete un Esempio e La Repubblica vi è Riconoscente (Di sabato 24 aprile 2021) Fabrizio Manca, direttore dell’Ufficio scolastico regionale del Piemonte, ringrazia Presidi e docenti nella circolare pubblicata per la riapertura delle scuole Superiori. “Consapevole della complessità cui Siete chiamati, ancor più dirompente ... Leggi su youreduaction (Di sabato 24 aprile 2021) Fabrizio Manca, direttore dell’Ufficio scolastico regionale del, ringraziae docenti nella circolare pubblicata per la riapertura delle scuole. “Consapevole della complessità cuichiamati, ancor più dirompente ...

Advertising

ilVizzarro : Scuole superiori, arriva l'ordinanza di Spirlì. Didattica in presenza non oltre il 70% #calabrianotizie #scuole… - LameziaInforma : Spirlì recepisce le indicazioni nazionali su zona arancione, scuole superiori in presenza al 70% - alexscardina : RT @PSIReggioemilia: [1] Da 26 aprile #EmiliaRomagna in #zonaGialla. le regole ??Spostamenti: resta coprifuoco 5/22; possibile, 1 volta al… - RegLombardia : @Roses_D26 Dal 26 aprile le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) organizzano la p… - infoitinterno : Da lunedì in zona gialla Superiori in classe al 70% -