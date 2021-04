Star Wars: Knights Of The Old Republic, il rumoreggiato remake potrebbe non essere un RPG a turni? (Di sabato 24 aprile 2021) Qualche settimana fa, la rete è stata invasa da un rumor parecchio interessante: Star Wars Knights of the Old Republic, storico titolo RPG di Bioware, potrebbe ricevere presto un remake per PC e console di attuale generazione. L'esistenza di tale gioco, riportata inizialmente da Jason Schreier, non è stata ancora confermata in via ufficiale: allo stato attuale, possiamo affidarci solo alle parole degli insider. Nonostante questo, i fan hanno accolto il rumor con parecchio entusiasmo: la possibilità che uno dei migliori giochi di Star Wars e uno degli RPG migliori di Bioware, possa tornare a splendere dopo tutti questi anni? Un sogno trasformato in realtà. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 24 aprile 2021) Qualche settimana fa, la rete è stata invasa da un rumor parecchio interessante:of the Old, storico titolo RPG di Bioware,ricevere presto unper PC e console di attuale generazione. L'esistenza di tale gioco, riportata inizialmente da Jason Schreier, non è stata ancora confermata in via ufficiale: allo stato attuale, possiamo affidarci solo alle parole degli insider. Nonostante questo, i fan hanno accolto il rumor con parecchio entusiasmo: la possibilità che uno dei migliori giochi die uno degli RPG migliori di Bioware, possa tornare a splendere dopo tutti questi anni? Un sogno trasformato in realtà. Leggi altro...

