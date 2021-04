Sparatoria in Via Dante. Arrestato 29enne (Di sabato 24 aprile 2021) Intorno alle 13,00 di ieri il personale della Squadra Mobile si è recato al locale Pronto Soccorso perché i colleghi del Posto fisso di Polizia presso il SS. Annunziata avevano segnalato l’arrivo di un giovane di 29 anni ferito alla gamba sinistra da un colpo d’arma da fuoco. Il ferito, dopo un’iniziale reticenza, ha dichiarato di essere stato colpito da un proiettile vagante, sparato da un’auto in transito in Corso Italia mentre era fermo sul marciapiede. Dichiarazioni che sin da subito non hanno convinto i poliziotti che, nel corso di rapidissime indagini, hanno indirizzato i loro sospetti verso Pavone Luigi, un 41enne residente in via Dante, presunto autore del ferimento. L’immediata perquisizione in casa del sospettato ha dato gli effetti sperati, con il ritrovamento ed il successivo sequestro della pistola usata per il ferimento, una “Smith & ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 24 aprile 2021) Intorno alle 13,00 di ieri il personale della Squadra Mobile si è recato al locale Pronto Soccorso perché i colleghi del Posto fisso di Polizia presso il SS. Annunziata avevano segnalato l’arrivo di un giovane di 29 anni ferito alla gamba sinistra da un colpo d’arma da fuoco. Il ferito, dopo un’iniziale reticenza, ha dichiarato di essere stato colpito da un proiettile vagante, sparato da un’auto in transito in Corso Italia mentre era fermo sul marciapiede. Dichiarazioni che sin da subito non hanno convinto i poliziotti che, nel corso di rapidissime indagini, hanno indirizzato i loro sospetti verso Pavone Luigi, un 41enne residente in via, presunto autore del ferimento. L’immediata perquisizione in casa del sospettato ha dato gli effetti sperati, con il ritrovamento ed il successivo sequestro della pistola usata per il ferimento, una “Smith & ...

Advertising

elenaricci1491 : L’autore del ferimento, con numerosi pregiudizi penali a suo carico, è stato accompagnato negli Uffici di via Palat… - TarantiniTime : L’autore del ferimento, con numerosi pregiudizi penali a suo carico, è stato accompagnato negli Uffici di via Palat… - Oltreilfatto : Sparatoria in via Dante - e_cavagna : Sparatoria nel Golfo di Guinea: la Marina sventa un assalto di pirati - Corriere della Sera - anastasiamadam : RT @ziwonauta: Lemmerde, fatte dimmerda che valgono meno dellammerda... I cacciamerda Grottammare, la denuncia della Lac: “Contro cinghia… -