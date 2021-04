Scuola, docenti in quarantena per covid: avanti con la Dad nel Napoletano (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel comune di Pozzuoli alcuni docenti della Scuola media Pergolesi 1 sono in quarantena fiduciaria perché positivi al covid 19. Le lezioni proseguiranno quindi ancora una volta in modalità Dad. Ne ha dato notizia la dirigente scolastica dell’istituto con sede in località Arco Felice che ha predisposto la sospensione dell’attività didattica in presenza, ripresa da una settimana, e lezioni da casa per tutta la prossima settimana. Lezioni in presenza eccezionalmente solo per le classi terze che dovranno sostenere le prove nazionali Invalsi. Le classi saranno ammesse solo per i giorni e gli orari previsti e a conclusione delle prove gli allievi potranno lasciare autonomamente la struttura. La situazione verificatasi alla ‘Pergolesi 1’ è solo la punta dell’iceberg contagi nell’Area ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel comune di Pozzuoli alcunidellamedia Pergolesi 1 sono infiduciaria perché positivi al19. Le lezioni proseguiranno quindi ancora una volta in modalità Dad. Ne ha dato notizia la dirigente scolastica dell’istituto con sede in località Arco Felice che ha predisposto la sospensione dell’attività didattica in presenza, ripresa da una settimana, e lezioni da casa per tutta la prossima settimana. Lezioni in presenza eccezionalmente solo per le classi terze che dovranno sostenere le prove nazionali Invalsi. Le classi saranno ammesse solo per i giorni e gli orari previsti e a conclusione delle prove gli allievi potranno lasciare autonomamente la struttura. La situazione verificatasi alla ‘Pergolesi 1’ è solo la punta dell’iceberg contagi nell’Area ...

