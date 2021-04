Sara Bolla: chi è la moglie di Gianluca Gazzoli? (Di sabato 24 aprile 2021) Sara Bolla è la moglie di Gianluca Gazzoli, famoso speaker radiofonico e videomaker di grande successo che piace molto al pubblico. Oggi, sabato 24 aprile, lui sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Canale Cinque a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Sara Bolla è la moglie di Gianluca Gazzoli, speaker radiofonico di successo. La vita dello speaker è segnata da un’aritmia cardiaca che lo accompagna da tutta la vita. Questo non ha però impedito al ragazzo di vivere una vita normale e di realizzarsi non solo professionalmente ma anche nel campo sentimentale. La coppia formata da Sara Bolla e Gianluca ... Leggi su puglia24news (Di sabato 24 aprile 2021)è ladi, famoso speaker radiofonico e videomaker di grande successo che piace molto al pubblico. Oggi, sabato 24 aprile, lui sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Canale Cinque a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lei.è ladi, speaker radiofonico di successo. La vita dello speaker è segnata da un’aritmia cardiaca che lo accompagna da tutta la vita. Questo non ha però impedito al ragazzo di vivere una vita normale e di realizzarsi non solo professionalmente ma anche nel campo sentimentale. La coppia formata da...

Advertising

pemar2 : @ClaudeTadolti @Drittorovescio_ @lorenzlu @Briatore La crisi economica seguita allo scoppio bolla subprime,è durata… - Mmaisia : @neap_psycho @Liberobianco @breathinlana @FmMosca ?? Non saremo troppo tolleranti? Forse quelli col 'vaffa' più faci… - MinaA8I96793095 : @Agenzia_Ansa Interessante. Così come sarà interessante vedere cosa produrrà la bolla d'ossigeno in un ecosistema del tutto ignoto. - doveinvestire1 : C'è un'enorme influenza dei social media e celebrità su alcuni #azioni e #criptovalute, ma cosa succederà quando la… - cocuzzi_davide : @you_trend @agorarai Anche perché devo ancora trovarlo uno che mi dice che vuole il coprifuoco, a destra come a sin… -