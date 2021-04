Sapiens | Mussolini ultimo atto o Oscura immensità? La tv del 24 aprile

Leggi su bergamonews

(Di sabato 24 aprile 2021) Per la prima serata in tv, sabato 24su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Sotto copertura”, con Claudio Gioè. Verranno proposti due episodi dal titolo “La cattura di Zagaria”: nel primo, le indagini della PM De Simone sulla connivenza tra Romano e la camorra proseguono, trovando apparenti conferme. La PM si serve di Visentin come fonte interna alla squadra, e coinvolge anche Carlo… Nel secondo, l’irruzione in casa Ventriglia salta a causa di una talpa di Zagaria all’interno della polizia, che informa il boss appena in tempo per evitare l’arresto. La squadra è costretta a riorganizzarsi, ma nel Su Canale5 alle 21.35 ci sarà una nuova puntata di “Amici”, condotto da Maria De Filippi. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Discordia”: un membro del Congresso, Logan Reed, viene ucciso sulla ...