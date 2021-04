Riaperture dal 26 aprile, vietato consumo al banco nei bar e ristoranti: il chiarimento del Viminale (Di sabato 24 aprile 2021) Brutte notizie per coloro che speravano di bere una caffè al banco da lunedì: non sarà possibile, i clienti potranno consumare solo al tavolo. A chiarire questo aspetto è il ministero dell’Interno che ha diffuso una circolare in merito. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 24 aprile 2021) Brutte notizie per coloro che speravano di bere una caffè alda lunedì: non sarà possibile, i clienti potranno consumare solo al tavolo. A chiarire questo aspetto è il ministero dell’Interno che ha diffuso una circolare in merito. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

