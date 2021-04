Recovery | il Cdm per il via libera atteso a breve | Telefonata Draghi - Von der Leyen | premier rassicura sulle riforme

(Di sabato 24 aprile 2021) Dovrebbe tenersi in serata il Consiglio dei ministri sulplan : la riunione sul Piano nazionale di ripresa e resilienza , che il governo deve consegnare in Europa entro il 30 aprile e su cui ...

: i nodi politici A far tardare il, e non è una sorpresa, sono una serie di nodi politici - a partire dalla proroga del superbonus edilizio al 2023 - ma anche un confronto serrato con ...Lo si apprende da fonti di governo Dem, in vista dell'approdo indel Piano nazionale di ripresa ...della Commissione europea ed il governo italiano sul piano nazionale per l'accesso al...A quanto apprende l’Adnkronos, una telefonata tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il premier Mario Draghi sul Recovery plan italiano c’è stata nelle scorse ore. Interv ...Il M5s chiede l'impegno di Draghi sul rinnovo degli incentivi al 110% fino al 2023 dentro il Recovery Plan. Patuanelli: "L'estensione è determinante". A Palazzo Chigi resta il nodo su fisco e riapertu ...