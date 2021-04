Quello che una “Tisana” può fare se bevuta insieme a Francesco Dal Poz (Di sabato 24 aprile 2021) Francesco Dal Poz è l’autore e protagonista del brano e videoclip Tisana. Si racconta alle telecamere di MyBand.it per scoprirne insieme le origini ed alcuni simpatici aneddoti. Il videoclip di “Tisana” nasce dalla collaborazione tra il cantautore Francesco Dal Poz e il regista Marco Da Re. Fin da subito Da Re ha voluto che il filo conduttore del videoclip fosse Quello del brano stesso: l’autenticità. È stata quasi naturale, quindi, la scelta di inserire nel video diverse persone che hanno uno stretto legame con l’artista nella sua vita privata: ecco infatti la presenza della nonna materna, del nonno paterno, della fidanzata, del padre; per dare ancora più valore alla loro presenza, si è voluto girare le diverse scene nei luoghi che più hanno segnato la vita del cantautore: il ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 aprile 2021)Dal Poz è l’autore e protagonista del brano e videoclip. Si racconta alle telecamere di MyBand.it per scoprirnele origini ed alcuni simpatici aneddoti. Il videoclip di “” nasce dalla collaborazione tra il cantautoreDal Poz e il regista Marco Da Re. Fin da subito Da Re ha voluto che il filo conduttore del videoclip fossedel brano stesso: l’autenticità. È stata quasi naturale, quindi, la scelta di inserire nel video diverse persone che hanno uno stretto legame con l’artista nella sua vita privata: ecco infatti la presenza della nonna materna, del nonno paterno, della fidanzata, del padre; per dare ancora più valore alla loro presenza, si è voluto girare le diverse scene nei luoghi che più hanno segnato la vita del cantautore: il ...

Advertising

borghi_claudio : Le concludioni dello studio di Stanford che ho citato ieri: analizzano tre modelli e scoprono che il più aderente a… - Edercitadin7 : Al meno se riescono a vendere il pullman, forse pagano quello che devano ?? pagare!! Speriamo ??????... #incredibile #jiangsusuning???? - borghi_claudio : L'unica motivazione per tutto quello che accade in Italia è non far vincere Salvini. - Carmen29042011 : Ma che poi mi mandate tutti sti piselli ma pensate che non lo conosco. Ci Ho fatto cinque figli con quello. Quindi… - viaconme_ : @bonadapaura amo non ti arrabbiare, il lato positivo è che sicuro quello nessuna te lo ruba -