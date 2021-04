Pancaro: 'Milan, ora non farti beffare. Inzaghi alla Ferguson? Perché no...' (Di sabato 24 aprile 2021) Lazio - Milan è la sua partita, ma guai a chiedergli per chi tifa: 'Il cuore è diviso…'. E sorride. Pippo Pancaro, 49 anni, ha giocato sei anni a Roma e due all'ombra del Duomo, vincendo uno ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 aprile 2021) Lazio -è la sua partita, ma guai a chiedergli per chi tifa: 'Il cuore è diviso…'. E sorride. Pippo, 49 anni, ha giocato sei anni a Roma e due all'ombra del Duomo, vincendo uno ...

Ultime Notizie dalla rete : Pancaro Milan Pancaro: 'Milan, ora non farti beffare. Inzaghi alla Ferguson? Perché no...' Pancaro, questo Lazio - Milan vale la Champions. 'Ci sono cinque squadre in tre posti: oltre a loro dico Juve, Atalanta e Napoli. Escludo la Roma, a meno di colpi di scena credo sia fuori. Per il ...

Pessina il talento della Dea incompreso a Catania da due allenatori ... precisamente a gennaio quando gli ex dirigenti Pitino e il compianto Ferrigno lo prelevarono dal Milan in prestito. 'Mi metto a disposizione di mister Pancaro e spero di dare una mano alla squadra e ...

Pancaro: "Milan, ora non farti beffare. Inzaghi alla Ferguson? Perché no..." La Gazzetta dello Sport Pancaro: «Lazio Milan sfida importante. Bisognerebbe puntare sul settore giovanile» In vista di Lazio Milan, match in programma lunedì allo stadio Olimpico, ai microfoni de Il Tribunale delle romane, trasmissione in onda su Rete Oro, è intervenuto il doppio ex Pippo Pancaro. Queste ...

Pancaro: "Il calcio ha bisogno di personaggi come Maldini" Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giuseppe Pancaro ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "E' un momemto complicato ma fa parte del cammino di una stagione. Se il Milan ...

