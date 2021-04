Fortnite | Neymar Jr è ufficiale | teaser trailer e data di uscita | reveal domani – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di sabato 24 aprile 2021)Jr. si unirà al roster di, ora è: Epic Games ha pubblicato unper il personaggio, con ladie unfissato a.. ÈJr. si unirà al roster diil 27 aprile 2021, come rivela ilpubblicato da Epic Games, che rimanda aper la presentazione completa. Dopo gli indizi comparsi il mese scorso da parte di Epic Games e diJr. stesso, laè dunque stata confermata e la breve clip che potete vedere qui sotto appare piuttosto significativa. He will be unleashed … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo, ...