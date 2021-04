"E i nostri temi dove sono?". Così Pd e M5s assediano Draghi sul Pnrr (Di sabato 24 aprile 2021) L’evidenza della baruffa sta tutta lì, nel cambio di agenda: in quel Cdm che doveva celebrarsi nel tardo pomeriggio e che invece, quando già le convocazioni ufficiali erano pronte a partire, viene rinviato alle dieci del mattino dell’indomani. Una manciata di ore, che dovrebbe svelenire il clima, nella speranza che il rinvio valga a risolvere più dissidi di quanti non ne creerà. D’altronde, mercoledì sera, Dario Franceschini con Mario Draghi era stato categorico, quando lo aveva preso da parte al termine della riunione di governo che aveva registrato l’ammutinamento leghista sul coprifuoco: “Guarda, presidente, che se passa il concetto che gli atti d’insubordinazione restano senza conseguenze, si legittima la protesta generale”. Che puntualmente arriva proprio sul dossier più decisivo: quello del Recovery plan. Su cui, quasi per un bilanciamento dei ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 aprile 2021) L’evidenza della baruffa sta tutta lì, nel cambio di agenda: in quel Cdm cheva celebrarsi nel tardo pomeriggio e che invece, quando già le convocazioni ufficiali erano pronte a partire, viene rinviato alle dieci del mattino dell’indomani. Una manciata di ore, che dovrebbe svelenire il clima, nella speranza che il rinvio valga a risolvere più dissidi di quanti non ne creerà. D’altronde, mercoledì sera, Dario Franceschini con Marioera stato categorico, quando lo aveva preso da parte al termine della riunione di governo che aveva registrato l’ammutinamento leghista sul coprifuoco: “Guarda, presidente, che se passa il concetto che gli atti d’insubordinazione restano senza conseguenze, si legittima la protesta generale”. Che puntualmente arriva proprio sul dossier più decisivo: quello del Recovery plan. Su cui, quasi per un bilanciamento dei ...

