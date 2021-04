Dopo Speranza, anche Toninelli annuncia un libro verità. La reazione è rabbiosa: “No, anche tu, no!” (Di sabato 24 aprile 2021) “Oggi è la Giornata mondiale del libro. E il libro che sto scrivendo da mesi è quasi finito. Dopo le ultime tremende notizie dell’inchiesta sul Ponte Morandi sono ancora più motivato a pubblicarlo”. Dopo la surreale vicenda del libro del ministro Speranza, annunciato e mai uscito a causa del fatto che il Covid non fosse stato sconfitto come lui annunciava nel volume, ora è l’ex ministro grillino Danilo Toninelli ad annunciare lo sbarco in libreria. Ammesso che ci arrivi davvero… Toninelli e il libro sul ponte Morandi “Ho vissuto in prima persona quei momenti drammatici e sono stato il primo a denunciare lo scandalo che si celava dietro la gestione miliardaria del concessionario. Per ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 aprile 2021) “Oggi è la Giornata mondiale del. E ilche sto scrivendo da mesi è quasi finito.le ultime tremende notizie dell’inchiesta sul Ponte Morandi sono ancora più motivato a pubblicarlo”.la surreale vicenda deldel ministroto e mai uscito a causa del fatto che il Covid non fosse stato sconfitto come luiva nel volume, ora è l’ex ministro grillino Daniloadre lo sbarco in libreria. Ammesso che ci arrivi davvero…e ilsul ponte Morandi “Ho vissuto in prima persona quei momenti drammatici e sono stato il primo a denunciare lo scandalo che si celava dietro la gestione miliardaria del concessionario. Per ...

Advertising

DSantanche : Se il comitato tecnico scientifico non è stato consultato sul #coprifuoco, per quale ragione Draghi e Speranza vogl… - matteograndi : Caro Robertino, Salvini sta sulle palle anche a me. Ma spero davvero che l’impuntatura sul coprifuoco alle 22 non s… - FratellidItalia : Ci aiutate a dimostrare a questa sinistra che c'è una parte consistente di italiani che, dopo tutti i disastri nell… - SecolodItalia1 : Dopo Speranza, anche Toninelli annuncia un libro verità. La reazione è rabbiosa: “No, anche tu, no!”… - giulia60031200 : RT @Andinika6: @giulia60031200 La maggior parte cambiano modo di vedere le cose solo dopo aver vissuto una situazione simile. C’è chi ha sp… -